Волгоград, 11 апреля 2022, 15:17 — REGNUM Заключён под стражу заместитель начальника — начальник отдела безопасности исправительного центра № 1 УФСИН по Волгоградской области Виталий Курсеков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля в объединённой пресс-службе судов региона.
Высокопоставленный чиновник подозревается в получении взятки. Меру пресечения избрал 7 апреля Центральный районный суд Волгограда — Виталий Курсеков заключён под стражу до 21 мая 2022 года.
В исправительном центре осуждённые привлекаются к принудительным работам.