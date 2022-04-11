Волгоград, 11 апреля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Заключён под стражу заместитель начальника — начальник отдела безопасности исправительного центра № 1 УФСИН по Волгоградской области Виталий Курсеков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля в объединённой пресс-службе судов региона.

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Высокопоставленный чиновник подозревается в получении взятки. Меру пресечения избрал 7 апреля Центральный районный суд Волгограда — Виталий Курсеков заключён под стражу до 21 мая 2022 года.

В исправительном центре осуждённые привлекаются к принудительным работам.