Москва, 11 апреля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Компания «Нижнекамскнефтехим» сообщила Федеральной антимонопольной службе о выплате штрафа на сумму 1.29 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«В 2019 году антимонопольная служба признала ПАО «Нижнекамскнефтехим» нарушившим Закон о защите конкуренции. Компания навязывала невыгодные условия, устанавливала различные цены на один и тот же товар и создавала дискриминационные условия при заключении договоров на поставку синтетических каучуков. Судебные инстанции также рассматривали дело антимонопольного органа в отношении общества и подтверждали законность», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что 6 апреля 2022 года ПАО «Нижнекамскнефтехим» отчиталось об уплате 1,29 млрд рублей в бюджет Российской Федерации.