Самара, , 15:07 — REGNUM Производство зелени с использованием отечественных семян и удобрений наращивает в Самарской области ООО «Гринсби». Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Петрушка Александр Погожев © ИА REGNUM

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Предприятие в разные периоды выращивает по 10−15 видов зелени и при этом делают упор на отечественные семена, удобрения и оборудование.

При этом в данный момент производство рассчитано на 20 тысяч стаканчиков зелени в месяц и в ближайшие месяцы оно будет увеличено за счет расширению линейки продукции еще на пять тысяч единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что челябинская компания «ЭлМетро» производит приборы для российской нефтегазовой отрасли, что еще десять лет назад казалось чем-то фантастическим для России.