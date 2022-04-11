Бишкек, 11 апреля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Социальный фонд Киргизии предлагает повысить для женщин возраст выхода на пенсию с 58 до 60 лет. Об этом заявила заместитель главы ведомства Гульнура Жуматаева на парламентских слушаниях о реформе пенсионной системы.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Читайте также: Четверть населения Киргизии живет в бедности, 60 тысяч человек — в нищете

По словам чиновницы, около 70% киргизстанских пенсионеров — женщины. При этом они выходят на пенсию раньше мужчин, хотя продолжительность жизни женщин значительно выше.

«В других странах пенсионный возраст у мужчин и женщин одинаковый. В Европе все выходят на пенсию в 65 лет. Казахстан уравнивает возраст выхода на пенсию поэтапно, а Россия начала с государственных служащих», — отметила представитель руководства соцфонда.

Читайте также: В Киргизии 38% пенсионеров получают пенсии ниже прожиточного минимума