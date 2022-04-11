Токио, , 15:12 — REGNUM Давление японских властей вынудило некоторых автопроизводителей объявить о приостановке деятельности в России. Об этом российский посол в Японии Михаил Галузин заявил 11 апреля в эфире телеканала «Россия 24».

Nissan Qashqai N-GO Nissan

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

По его словам, целый ряд компаний, располагающих производственными мощностями в России, объяснили приостановку выпуска машин проблемами с производством и логистикой.

«На деле же, на мой взгляд, речь идет о том, что здешний бизнес подвергается достаточно серьёзному давлению на предмет сворачивания деятельности в России», — сказал Галузин.

Он добавил, что японское правительство, как и страны Группы семи, решило запретить вложения в российскую экономику. Тем самым японскому бизнесу направлен крайне отрицательный сигнал. Пока приостановлено только производство, но сами предприятия в России не закрыты, отметил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японский фармацевтический концерн Takeda Pharmaceutical приостановил новые клинические испытания лекарственных препаратов в России.

Читайте также: Японский фармацевтический концерн Takeda приостановил деятельность в России