Москва, , 15:10 — REGNUM Россия не намерена делать паузы в спецоперации на период переговоров с Украиной, заявил 11 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Kremlin.ru

По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия предпочитает переговоры.

Однако, добавил министр, если во время первого раунда, на период самого первого раунда переговоров, «когда украинская сторона предложила и мы согласились провести контакт делегаций, и если тогда президент дал команду взять паузу в боевых действиях и в проведении специальной военной операции, то когда мы убедились, что украинцы и не собирались отвечать взаимностью, было принято решение, что на последующие раунды переговоров никаких пауз не будет».

«Пока не будет достигнуто окончательной договоренности, пока она не будет подписана», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Москва не видит причин, по которым Россия не могла бы продолжать переговоры с Украиной.

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