Махачкала, , 15:03 — REGNUM В Дагестане разоблачен факт устройства студентов в ординатуру медицинского университета за взятки. В афере замешана бывший специалист отдела по организационному и документационному обеспечению управления организации вуза. Её подозревают в получении взятки в размере 1,6 млн рублей за устройство на учебу девяти студентов, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Взятка Ksonline.ru

Факт взяточничества был зарегистрирован в 2021 году. Подозреваемая ввела в заблуждение свою знакомую, сообщив ей о возможности повлиять на решение аттестационной комиссии вуза о положительном заключении о зачислении в ординатуру девяти студентов. За свои услуги она получила более 1,6 млн рублей.

В этом же году злоумышленница предложила за взятку в размере 200 тыс. рублей оказать содействие в переводе сестры одной гражданки из другого медвуза в Дагестанский медуниверситет. Та, заподозрив обман, сообщила в правоохранительные органы. В результате сотрудница вуза была задержана и стала фигурантом дела о мошенничестве и покушении на мошенничество. В настоящее время уголовное дело передано в Кировский районный суд города Махачкалы для рассмотрения.

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