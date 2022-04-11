Бишкек, , 15:03 — REGNUM Социальный фонд Киргизии намерен отменить выплату пенсий работающим гражданам. Об этом заявила заместитель главы ведомства Гульнура Жуматаева на парламентских слушаниях о реформе пенсионной системы.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Наши граждане в 50 — 60 лет работают. Если честно, на госслужбе никто не хочет уходить на пенсию. Поэтому предлагаем им на выбор: либо пенсия, либо зарплата, так как обе выплаты идут из государственного бюджета», — сказала она.

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В качестве еще одного примера чиновница привела военнослужащих, которые выходят на пенсию в возрасте 40 – 42 лет, но продолжают работать, а потому получают и зарплату, и половину пенсии.

«Такого в других странах нет. В России и Казахстане пенсии начисляют только после ухода со службы. Если военнослужащий после ухода со службы будет работать на гражданке, то он получит пенсию только после достижения пенсионного возраста», — подчеркнула она.

Подводя итог, представитель руководства соцфонда Киргизии отметила, что после принятия этой инициативы расходы на пенсии военнослужащих «оптимизируются на 16%».

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