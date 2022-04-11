Джакарта, , 15:03 — REGNUM Индонезия и Канада договорились укреплять экономическое сотрудничество, особенно в области торговли, инвестиций и энергетики, сообщает Antara.

Флаг Индонезии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и министр иностранных дел Канады Мелани Джоли подписали план действий на 2022−2025 годы.

«Мы приветствуем рост двусторонней торговли даже в разгар пандемии», — заявила глава МИД Индонезии.

Объем торговли между Индонезией и Канадой увеличится на 30% до $3,12 млрд в 2021 году. Для дальнейшего укрепления двусторонней торговли стороны начали первый раунд переговоров по Всеобъемлющему соглашению об экономическом сотрудничестве (CEPA). В инвестиционном секторе в 2021 году наблюдается небольшой рост в 4%.

«Для Канады Индонезия является основным партнером по экономическому сотрудничеству в регионе АСЕАН. Мы договорились изучить инициативы по укреплению отношений между двумя странами», — отметила глава МИД Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Канады заявила о поддержке председательства Индонезии в G20 во время встречи с президентом в Джакарте.

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