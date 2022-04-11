Ярославль, 11 апреля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Евгений Мясников обвиняется в покушении на дачу взятки в крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

City-yaroslavl.ru Евгений Мясников

Обстоятельства дела пока неизвестны. 8 апреля Кировский районный суд избрал Мясникову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Мясников является депутатом двух созывов, избирался от партии «Единая Россия». Будучи депутатом, возглавил МУП (затем АО) «Волна». В публичной повестке появляется крайне редко.

Мясников избирался в одном округе с депутатом Игорем Бортниковым, чей сын недавно был арестован по обвинению в организации нарколаборатории. Также недавно уголовное дело было возбуждено в отношении ещё одного депутата муниципалитета от «Единой России» — Алексея Таганова. Его обвиняют в неправомерном получении бюджетных денег.