Псков, , 15:07 — REGNUM В Псков доставили первую организованную группу беженцев с Украины, в неё вошли более 400 человек. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба администрации региона.

Молодая мама с ребенком Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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На поезде доставили, в основном, детей и женщин. Встретили беженцев на вокзале в Пскове первый заместитель губернатор области Вера Емельянова и члены регионального комитета по соцзащите. Власти области уже оказывают всю необходимую помощь.

Помимо представителей местной власти в приёме беженцев приняли участие также медицинские сотрудники, спасатели, представители правоохранительных органов и волонтёры.

Прибывших доставили в пункты временного размещения. При этом основная часть поселится в одном из санаториев региона, а остальные отправятся к родственникам.

«Всем прибывшим гражданам будет оказана миграционная и социальная поддержка, а также организационная, вещевая и продовольственная помощь. Кроме того, людям, нуждающимся в медицинском уходе, он будет обеспечен в полной мере», — отметила Вера Емельянова.

Стоит отметить, что ранее беженцы уже приезжали в Псковскую область. До региона более 120 человек добрались самостоятельно. На территории области беженцы могут подать заявление на получение разовой материальной помощи в размере 10 тысяч рублей.

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