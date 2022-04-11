Москва, 11 апреля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. США уже давно использует доллар, как инструмент для ограбления, заявил корреспонденту ИА REGNUM сооснователь «Золотого Инвест Клуба» Евгений Шимановский.

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«Американская валюта сейчас превратилась в оружие шантажа, хотя должна выполнять функцию мировых денег. После того, как США заходили в страну, где начинали свободную продажу доллара, то валюта этой страны стремительно обесценивались. У США как был принцип бусы на золото менять, так и остался.

Странам, которые торгуют товарами и услугами, заниженный курс валюты интереснее, они могут работать на экспорт и обеспечивать работой своё население. Те страны, которые торгуют деньгами, у них дорогие валюты.

Можно посмотреть по курсам, у кого валюты самые дорогие, те торгуют деньгами. По сути, эти страны управляют миром финансов.

Исходя из действий США блокировки средств, которые были честно заработаны Россией от продажи ресурсов нашей страны, даёт сигнал другим странам, что с ними может произойти тоже самое.

На каждое действие есть противодействие. Блокировка на короткий период в 2014 году карт, привела к появлению платежной системе «Мир», которая всё больше получает дальнейшее развитие в России. То же самое начинает происходить и функцией мировых денег.

Россия ищет решение как дальше торговать с другими странами. Парадокс в том, что теперь нужно создать свою систему, которая обеспечит возможность торговать с другими странами минуя доллар.

Это может привести частичного или полного отказа от долларов и объединение стран, которые торгуют через рубли. Так уже было в СССР между республиками и некоторыми странами», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, превращение американского доллара в оружие может подорвать эту валюту и расколоть международную финансовую систему.

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