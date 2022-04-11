Челябинск, , 15:00 — REGNUM Челябинская компания «ЭлМетро» производит приборы для российской нефтегазовой отрасли, что еще десять лет назад казалось чем-то фантастическим для России. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Разработки предприятия внедряются на объектах «Газпрома» по всей стране и входят в их дорожную карту по импортозамещению.

Кроме того, в рамках программы импортозамещения «Газпрома» в 2016 году в Челябинске был создан «Уральский завод специального арматуростроения», производящий специальные шаровые краны, для импортонезависимости российской нефтегазовой отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тепличный комбинат «Ярославский», занимающийся круглогодичным выращиванием огурцов, томатов и цветов в защищенном грунте, намерен развивать производство, несмотря на санкции.