Оренбург, , 14:59 — REGNUM В Оренбургской области общественники после мониторинга памятных мест, который проводился в преддверии Дня Победы, заявили о неудовлетворительном состоянии ряда памятников. В адрес глав Оренбурга и Орска направлены обращения с просьбой привести в порядок монументы и прилегающую к ним территорию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе отделении ОНФ по Оренбургской области.

Аллея Героев в Оренбурге orenburg. ru

По данным активистов, некоторых памятников просели фундаменты и разрушена опалубка, у других отошла и раскрошилась облицовка. В большинстве случаев на неудовлетворительное состояние памятных знаков указали сами местные жители.

Так, орчане были шокированы состоянием Мемориала Славы на проспекте Мира. У братской могилы воинов Советской армии, умерших в годы Великой Отечественной войны в орских госпиталях (1941-1945), мусор, грязь, разбитые и отходящие плитки облицовки. В сквере алкоголики организуют посиделки.

«Этот памятник является лицом города и показывает отношение чиновников к памяти тех, кто защищал нашу Родину», — сказал житель Орска. Аналогичная ситуация сложилась после зимы и у памятника оренбуржцам-героям Первой мировой войны, установленного в 2014 году.

Общественники также обратили внимание на появившиеся дефекты на мраморных плитах на Аллее Героев в Оренбурге. Мэрия обещала ремонт с приходом тепла. Однако работы до сих пор не начаты.

«Я считаю, что это так называемый патриотизм для галочки. Мы говорим, что должны воспитывать молодое поколение, чтобы юноши и девушки знали нашу историю, но при этом объекты исторической памяти не содержатся надлежащим образом и имеют неприглядный вид. Люди, прогуливаясь по центральным улицам, где и образованы места памяти, наблюдают как элементы разрушаются. До майских праздников, когда большинство оренбуржцев выйдет на улицы своих городов, необходимо привести их в надлежащий вид. Мы это проконтролируем», — заявил член регионального штаба Народного фронта в Оренбургской области Дмитрий Болдырев.