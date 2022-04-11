Ростов-на-Дону, , 14:57 — REGNUM В ближайшее время тарифы на проезд в общественном транспорте Ростовской области повышаться не будут. Об этом 11 апреля сообщил в своём телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.

Билет на проезд Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Первые же проверки показали: никаких внятных экономических обоснований транспортники представить не могут. Есть какие-то пока ничем не подкрепленные прогнозы и ожидания. Так дело не пойдёт! Приведу в пример Батайск, где на прошлой неделе появилась информация о росте платы за проезд на 50%. Никаких расчетов под это решение транспортники не предъявили, а значит, повышения платы за проезд в ближайшее время быть не должно», — написал глава региона.

Также развеяны слухи о сокращении ряда муниципальных маршрутов. По мнению Голубева, нерентабельность отдельных маршрутов могут компенсировать доходы, которые перевозчики получают на других популярных направлениях.

Министерству транспорта Ростовской области поручено проверить каждое подобное сообщение, появившееся в информационном пространстве.