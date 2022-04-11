Курск, , 14:57 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 20 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

11 апреля выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – на 12 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 115 тыс. 229 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 108 тыс. 359 пациентов, в том числе 129 – за последние сутки.

Всего скончались 2413 человек. Подтверждено два новых летальных случая.