Минск, 11 апреля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Белоруссия рассчитывает подготовить своего космонавта на базе госкорпорации «Роскосмос». Об этом 11 апреля на пресс-конференции сообщил начальник управления аэрокосмической деятельности аппарата Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Пётр Витязь.

Дарья Антонова ИА REGNUM Надувной космонавт

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Он добавил, что этим вопросом займётся межведомственная комиссия, которая будет создана при НАН.

«Этот вопрос сейчас стоит и как поручение президента», — подчеркнул Витязь, слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, перед комиссией поставлена задача подобрать человека, а также решить вопрос, какими научными экспериментами он будет заниматься с пользой для страны.

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«Я думаю, что в первом полугодии мы подпишем дорожную карту, программу подготовки белорусского космонавта на базе Роскосмоса», — уточнил начальник управления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что первым космонавтом из Белоруссии, который отправится на Международную космическую станцию, может стать девушка. По словам Рогозина, ожидается, что российский Центр подготовки космонавтов имени Гагарина сможет ознакомиться с конкретной кандидатурой после отбора в Белоруссии в первом квартале 2022 года. При этом сам полёт запланирован на 2023—2024 годы.