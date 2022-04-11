Москва, , 14:54 — REGNUM В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей участники команды «Молодёжки ОНФ» навещают своих подшефных – бывших пленных фашистских захватчиков. Добровольцы традиционно помогают не только ветеранам Великой Отечественной войны, но и тем, кто оказался в плену у немецких оккупантов или попал в нацистские лагеря. Также в регионах они проводят просмотры фильмов на историческую тему для воспитанников проекта «Тренер» с обсуждением идеи, характеров и поступков главных героев.

Лес рук - символ волонтерского движения в России ИА REGNUM

В Кемеровской области добровольцы вместе с сотрудниками МЧС России побывали в гостях у Зинаиды Павловны Асановой. В этом году к команде присоединились подростки из программы «Тренер». Великую Отечественную войну Зинаида Павловна встретила 7-летней девочкой в родной Смоленской области. Фашисты захватили деревню, взрослых направили на принудительные работы – рыть окопы для укрытия немецких солдат. А стариков и детей посадили в железнодорожные эшелоны, которые ехали в концентрационные лагеря. Зинаида Павловна рассказывает – тому эшелону повезло, в Харьковской области поезд остановили советские войска и освободили пленных.

В 1959 году Зинаида Павловна переехала жить в Кемерово, устроилась в пожарную охрану, где прослужила 26 лет, уйдя на пенсию в статусе ветерана. По словам женщины, даже в самые сложные дни, в плену, ей встречались люди, которым удалось сохранить доброту и уважение к человеческому достоинству.

«Находились те, кто поступал по совести. Несмотря на жуткий голод, были солдаты, которые делились с нами, детьми, конфетами. И самое главное, что я усвоила для себя за те страшные годы – нужно всегда стараться помочь хоть чем: руку подать, улыбнуться. При любых обстоятельствах это помогает оставаться людьми», — рассказала Зинаида Асанова .

Участники «Молодёжки ОНФ» в Башкортостане организовали для воспитанников проекта «Тренер» просмотр фильма «Мальчик в полосатой пижаме» режиссера Марка Хермана. Ленту сняли по одноименному роману Джона Бойна. В нем рассказывается история жизни 9-летнего мальчика, отец которого служил комендантом в концлагере. После кинопоказа добровольцы обсудили с подростками такие темы, как: дружба, уважение, ненависть и предательство.

«Мы говорили про детей, которых война лишила детства, но не силы духа. В открытом диалоге ребята задавали много вопросов, на которые мы вместе находили ответы. Рассказали про основные книги и киноленты, где можно узнать о том, что пришлось пережить детям – узникам концлагерей. Выводы подросткам предстоит делать, конечно, самостоятельно», — отметил участник команды «Молодёжки ОНФ» в Республике Башкортостан Рустам Салахутдинов .

Команда «Молодёжки ОНФ» в Краснодарском крае встретилась с Николаем Степановичем Щербиной. Добровольцы навещают его уже второй год. Из родного города Крымска он вместе с остальными жителями был еще ребенком направлен в концлагерь под Беларусью. Мужчина не просто рассказывает о своем военном детстве, но и проводит целую лекцию о подвиге кубанцев и всего русского народа в борьбе против фашизма, на картах показывает, как развивались основные события.

Добровольцы Татарстана побывали в гостях у своей подшефной, бывшей узницы концлагеря Веры Бакаевой. Ребенком она провела в концлагере два года. Мать, отца и брата фашисты убили у Веры на глазах. Нацистские лаборатории ставили опыты над генетической системой детей, в их числе была и Вера Бакаева.

«Будьте честными, это главное дело в жизни», — всегда на встречах с волонтерами говорит Вера Георгиевна.

Свой девиз она подтверждает и собственным жизненным путем. После войны она вышла замуж. Дети в семье умерли, женщина предполагает, что так отразились на здоровье эксперименты фашистов. Даже после этого она нашла в себе силы, чтобы жить дальше. Почти 50 лет проработала на казанской меховой фабрике. Пережив концлагерь и войну, Вера Георгиевна мечтает, чтобы нацизм больше никогда не смог калечить человеческие жизни.

Участники команды «Молодёжки ОНФ» в Татарстане помогают Вере Бакаевой уже два года. Сопровождение на лечение в санаторий, продуктовая помощь, уборка на могилах родственников, выезд на парад Победы в Казань в 2021 году — это те добрые дела, которыми волонтеры стараются скрасить жизнь Веры Георгиевны.

«Мы познакомились с ребятами еще в 2020 году. Во время эпидемии коронавируса они впервые пришли ко мне с продуктами, в которых у меня была потребность. И с этого момента мы постоянно на связи. Они всегда звонят и интересуются моими делами, часто предлагают помощь. По весне и осени мы вместе выезжаем на кладбище, приводим территорию в порядок. Не устаю благодарить их за оказанную помощь, так как в случае необходимости я первым делом обращаюсь именно им», — поблагодарила добровольцев Вера Бакаева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей ежегодно отмечается 11 апреля, он установлен в память об интернациональном восстании узников концлагеря, которое произошло 11 апреля 1945 года в Бухенвальде.

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