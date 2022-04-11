Красноярск, 11 апреля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Мужчина, угрожавший оружием посетителям почтового отделения, предстанет перед судом в Советском районе Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 апреля в прокуратуре Красноярского края.

(сс) KlausHausmann В наручниках

Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое с угрозой применения насилия к гражданам с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

По версии следствия, в январе 2022 года пьяный красноярец зашёл в почтовое отделение и достал из своего рюкзака охолощенный автомат. Угрожая посетителям почты, злоумышленник направил оружие в их сторону.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Красноярска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми завершилось расследование уголовного дела о хулиганстве в аэропорту.

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