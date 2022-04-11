Самара, 11 апреля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Торжественные мероприятия, посвящённые Дню космонавтики, пройдут в Самарской области. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Самара

Сообщается, что в текущем году мероприятия, посвящённые Дню космонавтики, в регионе будут проходить на протяжении нескольких дней. Программа будет включать в себя выставки, кинопоказы, уроки с участием космонавтов, ветеранов отрасли и сотрудников ведущих предприятий отрасли.

Медиафасады и информационные конструкции Самары будут тематически оформлены, на экранах на склоне площади Славы будет организована тематическая медиатрансляция, в общественном транспорте будет звучать аудио поздравление с Днём космонавтики.

Так, 12 апреля в кинотеатре «Художественный» пройдёт бесплатный показ художественного фильма «Салют-7» режиссёра Клима Шипенко.

В этот день исполняется 15 лет музею «Самара Космическая». Легендарная ракета-носитель «СОЮЗ», является основой музея, она стала символом Самаркой области. В музее пройдет персональная выставка работ космической тематики в технике офорта (гравюра на металле) члена союза художников России Виктора Панидова.

Кроме этого, состоится торжественное открытие выставки под открытым небом «Самара Космическая. 15 лет с Вами». Горожане смогут узнать историю создания музея, познакомятся со значимыми проектами.

Здесь также пройдёт торжественное мероприятие «Не забывайте мечтать о звёздах».

16 апреля в музейно-выставочном центре «Самара Космическая» состоится выставка ретро-автомобилей эпохи полёта первого человека в космос.