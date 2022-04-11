Москва, , 14:49 — REGNUM Правительство Китая стоит перед дилеммой: локдауны и неизбежные финансовые потери или усиление эпидемии коронавируса, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Вакцина от коронавируса. Китай Marco Verch

«Критически важно обеспечить решение продовольственной проблемы. Начинается посевная, а часть работников не может приступить к работе из-за ограничений. Дефицит семян и удобрений осложнён транспортной мобильностью внутри страны.

На данный момент число летальных исходов от COVID-19 в Китае не так велико. На полной или частичной изоляции находится 190 млн человек, что составляет 13,6% населения.

За последние десять дней заболели 214 тысяч человек. По данным на 9 апреля 11 тысяч выписали из больниц в Шанхае.

Строгие меры приносят результаты. В Хайкоу уже возобновляются занятия школах, но торговые центры по-прежнему закрыты», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новый рекорд с начала пандемии по суточному числу заражений SARS-CoV-2 зарегистрирован в Китае.

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