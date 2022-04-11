Томск, , 14:47 — REGNUM Отечественный полимер для покрытия таблеток, не уступающий по качеству зарубежным аналогам, создали химики Томского государственного университета. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Таблетки Pixabay.com

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При этом созданный томскими химиками полимер может не только объединить основной компонент в одну таблетку, но и служить регулятором растворимости.

Все используемые при создании полимера материалы являются отечественными, и его цена в 3−4 раза ниже зарубежных аналогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предприниматели из Тулы Александр Новиков и Сергей Кириенко, производящие деревянные образцы оружия, собираются расширить свое производство.