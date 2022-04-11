Москва, 11 апреля 2022, 14:46 — REGNUM Шесть сотрудников Новосибирского онкодиспансера выехали в Луганскую народную республику в командировку для оказания практической помощи коллегам. Это стало возможным благодаря участию заслуженного врача РФ, депутата Государственной Думы от Новосибирской области, Олега Иванинского («Единая Россия»), который недавно вернулся из командировки на Донбасс. Во время нахождения в ЛДНР к Олегу Иванинскому за помощью обратилась главврач Луганского республиканского онкологического диспансера Ольга Рябцева.
Главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров собрал команду врачей-добровольцев. В онкодесанте участвуют сам Вадим Захаров, его заместители по лечебной работе и оргметод работе Александр Соболев и Владимир Лейбович, анестезиолог-реаниматолог Ольга Сакова, заведующая диспансерным отделением, врач онколог-уролог Мария Турганова и медицинская сестра Ирина Севостьянова.
Команда специалистов уже прибыла на место и приступила к работе.