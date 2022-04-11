Москва, , 14:46 — REGNUM Шесть сотрудников Новосибирского онкодиспансера выехали в Луганскую народную республику в командировку для оказания практической помощи коллегам. Это стало возможным благодаря участию заслуженного врача РФ, депутата Государственной Думы от Новосибирской области, Олега Иванинского («Единая Россия»), который недавно вернулся из командировки на Донбасс. Во время нахождения в ЛДНР к Олегу Иванинскому за помощью обратилась главврач Луганского республиканского онкологического диспансера Ольга Рябцева.

«Когда я был в Луганске, познакомился с главным врачом республиканского онкодиспансера Ольгой Дмитриевной Рябцевой – замечательным специалистом и человеком дела. Несмотря на многолетнюю войну и бомбежки, больница на 500 коек под ее руководством продолжала функционировать. Но врачи, это такие же люди, они устают, выгорают – им необходимо отдыхать, также поправлять здоровье, учиться, повышать квалификацию. Именно поэтому, когда Ольга Дмитриевна попросила меня посодействовать в организации заезда новосибирских врачей в Луганск, чтобы помочь коллегам в выхаживании онкопациентов, я конечно же, согласился. В этом вопросе меня поддержал и губернатор Новосибирской области Андрей Травников», — рассказал депутат новой волны Олег Иванинский.

Главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров собрал команду врачей-добровольцев. В онкодесанте участвуют сам Вадим Захаров, его заместители по лечебной работе и оргметод работе Александр Соболев и Владимир Лейбович, анестезиолог-реаниматолог Ольга Сакова, заведующая диспансерным отделением, врач онколог-уролог Мария Турганова и медицинская сестра Ирина Севостьянова.

Команда специалистов уже прибыла на место и приступила к работе.