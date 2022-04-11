Липецк, , 14:45 — REGNUM Отопительный сезон в Липецке планируется завершить 12 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба мэрии.

Батарея отопления Mila888

Решение об окончании отопительного сезона принято на основе данных регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, согласно которым в Липецк пришло устойчивое потепление – 11 апреля воздух прогреется до +21 градуса, 12 апреля – до +20. Несмотря на предстоящее похолодание, ожидается, что среднесуточная температура, которая уже превысила +8 градусов, не опустится ниже этой отметки.

Отопительный сезон в Липецке начался 20 сентября 2021 года. В 2021 году отопительный период завершился 13 апреля.