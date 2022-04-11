Вильнюс, 11 апреля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Власти Литвы и других стран восточного фланга НАТО добиваются усиления батальонов расширенного передового присутствия альянса до уровня бригад. Об этом 11 апреля заявило министерство обороны Литвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Литва и другие страны восточного фланга НАТО добиваются усиления батальонов расширенного передового присутствия НАТО до уровня бригад», — говорится в заявлении ведомства в Twitter.

Напомним, ранее The Times сообщила, что планы по вступлению Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс могут быть реализованы уже летом 2022 года.

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