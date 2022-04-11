София, 11 апреля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. С 24 февраля нынешнего года статус беженцев на территории Болгарии был предоставлен 51 тыс. переселенцам с Украины. Об этом со ссылкой на данные болгарского статистического управления сообщает БНР.

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины

Согласно официальной информации, указанные лица получили право не только на ежемесячные материальные выплаты, но и на медицинскую страховку, а также на бесплатное жилье и питание. Кроме того, десятки тысяч человек были обеспечены рабочими местами.

По словам премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, всего в рамках различных гуманитарных программ София готова гарантировать соответствующий статус 250 тыс. украинцев.

В то же время, по словам независимых болгарских экспертов, многие граждане Украины используют Болгарию в качестве «транзитной зоны» для отправки в страны Западной Европы.