Джакарта, , 14:43 — REGNUM Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила о поддержке председательства Индонезии в G20 во время встречи с президентом Джоко Видодо в Джакарте, сообщает Antara.

Индонезия (сс) Prayitno

По словам министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, поддержка Канады была выражена, среди прочего, через обязательство продолжать открытое общение с Индонезией, чтобы наилучшим образом подготовиться к G20.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди во время встречи с главой МИД Канады Мелани Джоли обсудила ситуацию вокруг Украины.

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