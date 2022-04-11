Красное Село, Санкт-Петербург, 11 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Европейские страны предпочитают не замечать те преступления, которые совершают украинские нацисты в Донбассе. При этом в Европе оскверняются могилы советских солдат, павших в борьбе с гитлеровским нацизмом, и мемориалы в их честь. Об этом заявил 11 апреля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе торжественно-траурной церемонии, посвященной Международному дню освобождения узников фашистских лагерей.

Gov.spb.ru Памятник узникам нацистских концлагерей в Красном Селе

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«Нацисты творили ужасы и злодеяния, невиданные в мировой истории. Сегодня мы вспоминаем детей, женщин, всех, кто был угнан в рабство. Наших пленных солдат, замученных в лагерях. Мы вспоминаем всех узников Освенцима, Бухенвальда, Треблинки, Собибора и сотен других фабрик смерти», — сказал губернатор в ходе возложения цветов и венков к памятнику жертвам концлагерей в Красном Селе.

Как сообщили в Смольном, Александр Беглов поблагодарил ветеранов за сохранение памяти о Великой Отечественной войне и подчеркнул, что это особенно важно на фоне событий, происходящих в Донбассе и на Украине.

«Сегодня идет битва за нашу память о Великой Отечественной войне. Могилы наших солдат, которые освобождали Европу от фашистов, сегодня разоряются. Памятники уничтожаются. Мы помним Одессу, где наследники нацистов заживо сожгли людей. Спецоперация, которая проводится по поручению президента сегодня, направлена на защиту Донбасса — женщин, стариков, детей, нашей страны. О тех зверствах, которые творят нацисты в Донбассе, Европа молчит, обвиняя нас. Сегодня все мы должны проявить такое же единство, какое проявило поколение наших ветеранов», — сказал губернатор.

В Санкт‑Петербурге проживают более шести тысяч бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.