Белгород, , 14:54 — REGNUM Ремонт путепровода на 677-м км автодороги М-2 «Крым» начался в Белгородской области. Проезжую часть расширят до четырёх полос, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля в пресс-службе правительства региона.

Ремонт путепровода Пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Харьков

Дорожникам предстоит усилить крайние и промежуточные опоры, заменить железобетонные балки путепровода, обновить линии наружного электроосвещения, установить ограждения и водоотвод. Работы планируется завершить в октябре 2022 года. После капитального ремонта для автомобилистов будут открыты по две полосы в каждом направлении, ширина проезжей части составит 14 метров.

Путепровод длиной более 63 метров был построен в середине 1970-х годов, последний ремонт здесь проводили в 2002 году.