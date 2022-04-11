Маскат, 11 апреля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Полиция Омана задержала два торговых судна и арестовала шесть человек по обвинению в контрабанде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей официальной странице в соцсети.

U.S. Navy

По последним данным, суда были задержаны в территориальных водах страны вблизи побережья провинции Дофар.

«Катера береговой охраны под руководством управления полиции провинции Дофар сумели захватить два судна в двух разных районах, у берегов провинции. Также на борту судов были захвачены шесть контрабандистов, которые пытались ввезти большого количества жевательного табака», — говорится в сообщении полиции Омана.