Москва, , 14:40 — REGNUM В последнее время под влиянием антироссийских санкций и политического давления со стороны своих правительств многие представители западного бизнеса вынуждены закрывать свой бизнес в России и уходить с российского рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

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«Это касается и производства и розницы, а также начало затрагивать и финансовую сферу. Следствием этого, в том числе, является то, что о своем уходе заявил французский Societe General банк, который планирует продать принадлежащий ему Росбанк.

Для французов это вынужденная и не совсем выгодная мера, так как работа на российском финансовом рынке является для них выгодной и прибыльной, а российский рынок в целом предоставляет больше перспектив для развития, чем устоявшиеся западные рынки.

Работа западных банков также выгодна для российского рынка, так как они привносят на него современные зарубежные технологии и методы ведения бизнеса.

Таким образом, такая работа является выгодной как для российской, так и для зарубежной стороны. Хочется надеяться, что она продолжится, по крайней мере после нормализации геополитической ситуации», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, французский банк Société Générale объявил о прекращении деятельности в России и продаже своей доли в российском банковском секторе, писала газета Le Figaro.

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