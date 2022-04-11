Москва, 11 апреля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Вручение престижной литературной премии «Национальный бестселлер» не будет проводиться в 2022 году. Об этом сообщил Оргкомитет в своём Telegram-канале вечером 10 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Презентация книги «Я — Слон»

«Соответственно меняется календарь премии: не будет объявления Малого жюри, не будет Короткого списка, не будет финальной церемонии», — сказано в сообщении. Также организаторы воздержались от комментариев относительно нового сезона премии.

Напомним, что премия «Национальный бестселлер» была основана в 2001 году и с тех пор проводится на регулярной основе. Победителем «Нацбеста» в 2021 году стал Александр Пелевин с книгой «Покров-17».