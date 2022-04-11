Пермь, 11 апреля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 10 апреля, госпитализирован 21 пациент с коронавирусной инфекцией, что на пять больше, чем днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В стационарах лечение получают в общей сложности 600 пермяков. Коечный фонд свободен на 27,8%. В тяжелом состоянии находятся 60 пациентов. Из них 15 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В регионе с начала пандемии выявлено 362 913 носителей коронавируса, в том числе 256 – за 10 апреля. Выздоровели 351 634 пермяка. Жертвами заболевания стали 8 703 человека.