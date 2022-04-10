Москва, 17 марта, 2017, 01:50 — ИА Регнум. Марши в Прибалтийских республиках идут уже десятки лет, этот процесс не начался сейчас — под влиянием украинских событий. Такое заявление в эфире телеперадачи «60 минут» на канале «Россия 1» сделал председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, комментируя недавние публичные мероприятия в честь латышского легиона Waffen SS в Риге.

Antanana Украинские неонацисты

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«Я неоднократно поднимал вопрос в Европарламенте, в ПАСЕ. Почему вы этому потворствуете хотя бы тем, что молчите? Для себя я это понял. Потому что вы пытаетесь переписать историю и её подделать под себя. И сейчас вам нацисты выгодны на Украине, — уверен Леонид Калашников. — Хватит уже использовать нацизм как инструмент. Попытались в 30-е и 40-е годы. К чему это привело? Хотите снова? Ну давайте. А куда это заведёт?»

Как сообщало ИА REGNUM, в Риге накануне, 16 марта, прошли публичные мероприятия в честь латышского легиона Waffen SS, созданного командованием нацистской Германии в оккупированной Латвии в период Второй мировой войны. В ежегодном шествии приняли участие около 2 тыс. человек — легионеры и их сторонники.

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Группировки украинских националистов в этот же день, 16 марта, подписали национальный манифест об объединении усилий. Под ним поставили свои подписи лидеры всеукраинского объединения «Свобода», партии «Национальный корпус», созданной на базе карательного батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).