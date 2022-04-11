11 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Киев умышленно плодит фейки, пытаясь вызвать на Западе сочувствие Киеву, у украинцев — антироссийские настроения, а у граждан России — страх. Над созданием провокаций, которые появляются едва ли не ежедневно, работают целые структуры. Однако ложь раз за разом оказывается разоблачена.

Евгений Цоц, , 16:42 — REGNUM Украинская пропаганда не устаёт публиковать «факты» о событиях на Украине, которые при внимательном рассмотрении оказываются обычными фейками. Помимо громких провокаций, таких как украинская атака на Краматорск, представленная для западных СМИ как российский удар, или убийства, которые устраивали националисты в Буче для инсценировки преступлений, якобы совершённых российскими военнослужащими, есть и менее масштабные, но от этого не менее циничные примеры вранья.

Василий Перов. Охотники на привале. 1871 (фрагмент)

Так, украинские телеканалы показали видеозапись, на которой мужчины в военной форме грабят квартиры в Ирпене (Киевская область). На ТВ объявили, что на кадрах показаны преступления российских солдат. Поскольку запись сделана камерами видеонаблюдения, является чёрно-белой и недостаточно чёткой, сходу понять, кто на видео, нельзя.

Фейк разоблачил видеоблогер Юрий Подоляка, обративший внимание, что на видео у военных на руках намотана тёмная (а точнее, синяя) изолента, которую используют исключительно ВСУ. У российских войск — только белая. Форма и амуниция на солдатах также украинские. Следовательно, мародеры на кадрах — ВСУ.

На другую ложь обратили внимание авторы канала «АнтиФейк». Украинские пропагандисты рассказывали, что все танки ВС РФ утрачены в ходе спецоперации. Чтобы поставить войскам хоть какое-то вооружение, в РФ вынуждены отправлять на территорию Украины танки-памятники, иллюстрируя кадрами об «изъятии» танков с постаментов.

Как оказалось, на видео — новостной сюжет ВГТРК, в котором рассказывается о восстановлении танка Т-34. Боевую машину нашли в 2015 году на болотах и отреставрировали. Танк не имеет отношения к спецоперации ВС РФ на Украине и возглавит колонну военной техники на параде ко Дню Победы.

Т-34 Алексей Колчин © ИА REGNUM

Также украинская пропаганда распространяла заведомо ложную информацию о минировании Крымского моста, крымчанам рекомендовали не покидать дома и ждать сигналов гражданской обороны.

Правду рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. По его словам, фейки тиражирует украинский центр информационно-психологических операций для создания паники. Их распространители представляются как «МЧС России», но аккаунты не имеют к министерству никакого отношения. Крючков отметил, что ситуация на мосту контролируется и не представляет опасности для жителей и гостей Крыма.

Очередным фейком стало объявление о срыве проведения ЕГЭ в 2022 году из-за нехватки бумаги.

Достоверную информацию сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, проведение ЕГЭ полностью обеспечено бумагой и другими расходными материалами и состоится в срок — с 26 мая по 2 июля.