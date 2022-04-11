Москва, , 14:37 — REGNUM Законопроект о введении моратория до 2028 года на проведение обязательной маркировки товаров внесли в Госдуму депутаты от СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Например, отметил Миронов, по информации операторов системы декларирования товаров, конечная стоимость по каждой единице товаров из-за маркировки увеличивается на 1 рубль. В то же время, по данным ряда производителей, в целом стоимость продукции из-за этого нововведения для конечного потребителя увеличилась как минимум на 10%, отметил Миронов.

«Поскольку в стране возник дефицит расходных материалов для проведения маркировки, то цены на товары из-за поддержания системы маркировки будут расти и дальше», — отметил парламентарий.

Он призвал депутатов поддержать законопроект и отменить маркировку товаров до 1 января 2028 года.

Поэтапная обязательная маркировка товаров началась в 2019 году. В настоящее время штрихкоды наносятся на большую часть молочной продукции, минеральную воду, лекарства, табак, обувь, товары лёгкой промышленности, изделия из меха, духи и туалетную воду, шины, покрышки, фотоаппараты. С 2022 года маркируют молочную продукцию крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов, табачные стики и питьевую бутилированную воду.

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