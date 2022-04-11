Нижний Тагил, Свердловская область, 11 апреля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области доставленный в отдел полиции мужчина причинил себе травмы. Об этом сообщает старший помощник главы областного управления СКР Александр Шульга.

Kaluga.sledcom.ru Следственный комитет

Инцидент произошёл ещё 9 апреля. Медики оперативно оказали гражданину помощь. Сейчас ему ничего не угрожает.

Проводится процессуальная проверка. По итогам проверочных мероприятий будет принято соответствующее решение.