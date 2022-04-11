Вологда, , 14:33 — REGNUM Вологодская компания «Фэнстер», которая выпускает светопрозрачные конструкции, намерена расширить производство своей продукции на фоне антироссийских санкций. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Окна жилых комнат Николай Чеканов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

Предприятие выпускает лоджии, окна, а также витражи из ПВХ и алюминия, производя ежегодно 120 тысяч кв. м продукции.

При этом компания на фоне санкций провела импортозамещение и теперь использует отечественные материалы и комплектующие, не испытывая никаких проблем с закупкой и поставкой материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Компания «РОСТ» из Волжского в Волгоградской области расширит линейку производства своих уникальных сельскохозяйственных агрегатов.