Вашингтон, , 14:32 — REGNUM Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) заявил, что эффективный мониторинг помощи Афганистану имеет большое значение.

Афганистан

«Учитывая тяжёлую ситуацию в Афганистане, гуманитарная помощь США афганскому народу будет продолжать смягчать последствия гуманитарного кризиса», — говорится в отчёте SIGAR, опубликованном 11 апреля.

В нём подчеркивается необходимость эффективного мониторинга, чтобы гарантировать, что помощь США не будет потрачена впустую.

SIGAR неоднократно подчеркивал важность контроля за потоком помощи в Афганистан.

Необходимо отметить, что имели место случаи, когда некоторые представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на местах присваивали гуманитарную помощь или распределяли её среди своих близких в разных провинциях.