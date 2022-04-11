Омск, , 14:31 — REGNUM В Омской области за весь период пандемии скончались 4269 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 11 апреля в федеральном оперштабе.

Ковид-стационар в Костроме Https://adm44.ru

Уточняется, что за прошедшие сутки в регионе жертвами COVID-19 стали восемь человек (10 апреля — восемь).

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Омской области выявлен 101 носитель коронавируса, выздоровели 132 человека.

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