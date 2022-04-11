Омск, 11 апреля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Омской области за весь период пандемии скончались 4269 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 11 апреля в федеральном оперштабе.

Https://adm44.ru Ковид-стационар в Костроме

Уточняется, что за прошедшие сутки в регионе жертвами COVID-19 стали восемь человек (10 апреля — восемь).

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Омской области выявлен 101 носитель коронавируса, выздоровели 132 человека.