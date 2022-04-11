Рязань, 11 апреля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки госпитализированы четыре пациента с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 202 человека.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

Всего в Рязанской области подтверждено 117 534 случая заболевания COVID-19. Завершили лечение выздоровлением 112 009 жителей.

За сутки зарегистрировано два летальных исхода, с начала пандемии от осложнений скончались 3 326 пациентов.