Оренбург, 11 апреля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, 10 апреля, в ковидные центры поступили девять пациентов. Днем ранее суточный показатель госпитализаций составлял 16. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В настоящее время в стационарах находятся 273 человека. Из них состояние 77 человек оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены шестеро, еще 185 – на кислородной поддержке.

За последние сутки из клиник выписаны 462 выздоровевших оренбуржца. Зафиксировано два летальных исхода по причине коронавирусной инфекции.

Второй день подряд в регионе выявляют 173 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в Оренбуржье зарегистрированы 213 015 носителей коронавируса.