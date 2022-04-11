Гудермес, Чечня, , 14:31 — REGNUM В Чечне из-за недосмотра взрослых погиб малолетний ребенок. Девочка, которой не было и двух лет, утонула, упав в канал, сообщили 11 апреля в пресс-службе прокуратуры по региону. Несчастный случай произошел 10 апреля в селении Мелчхи.

«Ребенок в возрасте одного года и 11 месяцев, оставшись без присмотра взрослых, упал в проточный канал, протекающий по улице Молодежной в селе Мелчхи Гудермесского района, и утонул. Тело девочки обнаружено родственниками», — говорится в сообщении.

По данному факту прокурор Чечни Шарпудди Абдул-Кадыров организовал проверку. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка исполнения обязанностей по воспитанию детей родителям погибшего ребенка.

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