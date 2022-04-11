Ярославль, 11 апреля 2022, 14:39 — REGNUM В Ярославле нетрезвый мужчина устроил гонки с полицией по центру города. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.
Началось всё с того, что водитель проигнорировал требование сотрудников ГИБДД об остановке.
Во время погони мужчина выезжал на «встречку», проезжал на красный и создавал угрозу безопасности других участников движения. На камеры наблюдения попал момент, когда водитель едва не врезался в памятник Ярославу Мудрому на площади Богоявления.
После этого 24-летнего мужчину задержали. В отношении него было оформлено 13 протоколов. Авто же отправили на специальную стоянку.