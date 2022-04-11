Ярославль, , 14:39 — REGNUM В Ярославле нетрезвый мужчина устроил гонки с полицией по центру города. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Момент погони Yarnews.net

Началось всё с того, что водитель проигнорировал требование сотрудников ГИБДД об остановке.

«11 апреля 2022 года г. Ярославле 06:56 в районе дома №14 по улице Комсомольской экипажем ДПС ГИБДД был подан сигнал об остановке водителю автомобиля «Тойота». Водитель законные требования сотрудников полиции проигнорировал, увеличил скорость, продолжив движение, пытался скрыться», — рассказали в полиции.

Во время погони мужчина выезжал на «встречку», проезжал на красный и создавал угрозу безопасности других участников движения. На камеры наблюдения попал момент, когда водитель едва не врезался в памятник Ярославу Мудрому на площади Богоявления.

«На улице Большая Федоровская автомобиль нарушителя свернул к дому №96, совершил столкновение со стоящим транспортным средством. После чего водитель с места ДТП скрылся, бросив свой автомобиль», — сообщили ярославские правоохранители.

После этого 24-летнего мужчину задержали. В отношении него было оформлено 13 протоколов. Авто же отправили на специальную стоянку.