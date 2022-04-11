Джакарта, , 14:30 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1196 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 11 апреля в Индонезии выявлено 6 033 903 случая заражения коронавирусом.

Кроме того, за сутки коронавирус смогли побороть 3978 жителей Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 5 808 380 человек.

За сутки эпидемия унесла жизни 48 человек. Всего от COVID-19 в Индонезии умерли 155 674 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо в ответ на массовые демонстрации в стране подтвердил, что правительство не планирует переносить выборы.

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