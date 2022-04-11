Москва, , 14:29 — REGNUM Недавно Швеция и Финляндия подтвердили своё намерение вступить в НАТО, и потому Россия автоматически приняла решение что шведское оборудование может быть использовано как инструмент санкционного давления, и отказалась от дальнейшего использования на государственном уровне, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова ИА REGNUM

Вышка мобильной связи Pixabay.com

«Обе компании шведская Ericsson и финская Nokia имеют значительные доли телекоммуникационного рынка в России. У Ericsson доля 20%, Nokia — 30−40%.

Ранее Ericsson имела намерение развёртывать в России 5G сети и поставлять оборудование и решения для масштабной модернизации сети МТС.

Но Россия смогла вовремя подстраховаться, и компания МТС ввела одновременно переговоры ещё с китайскими производителями.

Стандарт скандинавской техники достаточно популярен в России особенно в оборудовании для радиорелейной связи применяемой российскими операторами.

В первую очередь, скорее всего, откажется Ростелеком и РЖД которые используют импортное оборудование для магистральных сетей на базе своей инфраструктуры. Это коснётся и операторов сотовой связи», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, одной из мер пятого пакета санкций ЕС против России является полный запрет на передачу технологий российским операторам связи, которые контролирует государство.

Читайте также: Государственные операторы не смогут использовать технику Ericsson и Nokia