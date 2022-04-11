Газа, Палестина, 11 апреля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Одна из палестинских группировок объявила о начале мобилизации своих сторонников в Газе и на Западном берегу реки Иордан. Об этом 11 апреля сообщает информационное агентство WAFA со ссылкой на заявление генерального секретаря группировки Зияда ан-Нахла.

Бойцы ХАМАС

По его словам, палестинцы находятся на грани начала новой войны с израильской армией из-за резкой эскалации ситуации в регионе. Ан-Нахла призвал другие палестинские группировки забыть разногласия и начать вооружённую борьбу.

«Решение отреагировать на преступления оккупации должно быть принято силами сопротивления. Сопротивление не подведет жителей Дженина, Иерусалима и всей Палестины», — цитируют журналисты заявление Зияда ан-Нахла.