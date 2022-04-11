Москва, , 14:26 — REGNUM Запад ведёт озлобленную и остервенелую политику по отношению к России. Об этом 11 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это очень серьёзный разворот даже в той политике, которую Евросоюз и в целом Запад под руководством США стал проводить после начала нашей специальной военной операции», — сказал Лавров.

Он отметил, что эта политика отражает озлобленность и даже остервенелость.

Глава российского МИД подчеркнул, что политика Запада определяется не только Украиной, а тем, что из неё стали сооружать плацдарм для окончательного подавления и подчинения России.

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